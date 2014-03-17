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中国财经报道 | 2014年 3月 17日 星期一 21:25 BJT

美国热股：阿里巴巴决定赴美上市，股东雅虎股价盘前大涨3.7%

路透3月14日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团决定赴美进行期待已久的首次公开招股(IPO)，并正与六家银行商洽承销事宜。这将成为2012年Facebook上市以来最受瞩目的互联网企业IPO。阿里巴巴的两大股东雅虎 和日本软银 亦在密切关注上市事宜。

雅虎股价周一在盘前交易中大涨3.7%，上周五收报37.6美元。(完)
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