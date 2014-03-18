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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 22:08 BJT

美国热股：通用电气信用卡业务正接受监管机构调查，公司股价盘初小涨

路透3月18日 - 根据通用电气 旗下信用卡业务首次公开招股(IPO)有关的一份提交给监管机构的文件，联邦监管机构正对该项业务展开两项调查，以确定是否违反了消费者金融相关法律规定。

该公司股价周二在盘初交易中上涨0.5%，周一收报25.43美元。(完)
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