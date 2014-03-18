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市场报道 | 2014年 3月 18日 星期二 22:11 BJT

美国热股：微软或在3月27日发布iPad版本Office软件，微软大涨2.8%

路透3月18日 - 消息人士对路透称，微软 执行长纳德拉可能在3月27日发布iPad版本的Office办公软件包，并利用他首次高调露面的机会发布该产品。这是微软利润率最高的产品。

微软股价周二在早盘交易中上涨2.76%，报39.10美元。(完)
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