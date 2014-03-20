版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 21:47 BJT

美国热股：惠普称解决3D打印技术问题，股价盘初上扬1.6%

路透3月20日 - 惠普 周四表示，将在6月公布进军商业3D打印市场的计划。惠普称已经解决了阻碍高科技制造业广泛采用3D打印的若干技术问题。

惠普股价周四盘初上扬1.61%，报32.13美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐