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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 21:45 BJT

美国热股：美国银行将在投行部门裁员，股价盘初小涨

路透3月20日 - 彭博援引三位直接知情人士的话称，美国银行 将在全球交易与投行业务两个部门裁员。 彭博称，此次裁员将涉及两部门中不到5%的员工，其中一些员工主动请辞。

该公司股价周四盘初小涨0.23%，报17.48美元。(完)
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