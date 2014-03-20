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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 21:43 BJT

美国热股：微软前雇员因透露商业秘密面临起诉，公司股价盘初微升

路透3月20日 - 美国的法院文件显示，一名前微软 员工将面临刑事起诉，据称该员工涉嫌向法国的一位博客作家透露商业秘密。

微软股价周四早盘微升0.2%，报39.35美元。(完)
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