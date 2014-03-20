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市场报道 | 2014年 3月 20日 星期四 21:40 BJT

美国热股：Jabil Circuit盘初大涨，因预测2015年核心获利好于市场预期

路透3月20日 - 电子代工厂商Jabil Circuit 预测，2015年核心获利将好于华尔街预期，因该公司预测将由失去黑莓 业务的影响中复苏。

Jabil Circuit股价周四早盘大涨3.72%，报18.94美元。(完)
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