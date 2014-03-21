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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 21:51 BJT

美国热股：耐克警告新兴货币走软将影响获利，股价早盘大跌3.8%

路透3月21日 - 运动服饰与鞋履生产商耐克 周四警告称，主要新兴市场货币走软将严重影响本季及未来财年的获利。

耐克股价周五早盘大跌3.80%，报76.26美元。(完)
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