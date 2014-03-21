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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 21:49 BJT

美国热股：蒂芙尼预计今年全球净营收增长，股价盘初小涨

路透3月21日 - 位于纽约的高端珠宝商--蒂芙尼公司 表示，预计今年全球净营收增长接近10%，所有地区都将出现增长。

该公司股价周五早盘小涨0.3%，报91.46美元。(完)
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