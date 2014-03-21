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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 21:44 BJT

美国热股：通用汽车总裁因汽车瑕疵问题将出席听证会，股价盘初微跌

路透3月21日 - 美国众议院周四说，通用汽车 总裁Mary Barra将在4月1日出席众议院听证会。国会正在调查通用汽车点火装置瑕疵长久以来与12起死亡事故的相关性。

该公司股价周五盘初微跌0.15%，报35.21美元。(完)
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