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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 21:47 BJT

美国热股：达登餐饮公司第三季业绩符合预期，股价大涨逾3%

路透3月21日 - 全球休闲餐饮连锁巨头达登餐饮公司(Darden Restaurants) 重申，计划退出经营不佳的Red Lobster连锁业务，该公司公布的第三季业绩与分析师下调后的预估相符。该公司3月3日曾表示，严寒天气影响了营收和获利。

该公司股价周五早盘大涨3.12%，报50.84美元。(完)
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