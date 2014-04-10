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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 21:38 BJT

美国热股：COSTCO WHOLESALE3月同店销售增长5%

批发商COSTCO WHOLESALE 表示，3月同店销售增长5。

该公司股价周四早盘涨近1%，报114.09美元。(完)
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