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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 21:36 BJT

美国热股：RUBY TUESDAY业绩好于预期，券商上调目标股价

餐馆经营商RUBY TUESDAY INC 周三公布的第三季营收好于预期，因同店营收好转。

Wunderlich证券将其目标价由6美元上调至7美元。

该公司股价周四早盘大涨12.5%，报6.59美元。(完)
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