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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 21:35 BJT

美国热股：美国银行将裁员3,000人，股价早盘下跌

美国银行周三表示，为了精简全球业务，将关闭三家海外机构，未来9-12个月将裁员大约3,000人。

该公司股价周四早盘跌0.7%，报16.50美元。(完)
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