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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 22:37 BJT

美国热股：PetSmart将被私募股权财团将收购，股价盘初劲扬

路透12月15日 - 宠物用品零售商PetSmart 周日接受了一部分股东的要求，同意被BC Partners Ltd领导的一私募股权财团以87亿美元收购。这是今年规模最大的杠杆收购交易。

PetSmart股价周一盘初劲扬4.6%，报81.28美元。(完)
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