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市场报道 | 2014年 12月 15日 星期一 22:42 BJT

美国热股：Juniper Networks商讨增加一名董事，股价盘初上扬

路透12月15日 - 华尔街日报援引消息人士报导称，网络设备制造商Juniper Networks 正与对冲基金Elliott Management商谈增加一名董事。

Juniper Networks股价盘初上扬1.5%，报21.42美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 李军)
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