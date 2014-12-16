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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 22:45 BJT

美国热股：加拿大石油生产商Talisman Energy将被收购，股价盘初暴涨近47%

路透12月16日 - 西班牙石油公司Repsol 周二表示，已经达成协议，将以130亿美元买下加拿大第五大独立石油生产商Talisman Energy 。

Talisman Energy股价盘初暴涨近47%，报7.52美元。(完)
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