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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 22:48 BJT

美国热股：英国电讯就收购EE进行排他性谈判，EE母公司Orange股价上扬

路透12月16日 - 英国电讯(BT) 开始与英国移动运营商EE的所有者进行排他性谈判，可能以125亿英镑(196亿美元)的价格收购EE，从而在移动以及固话宽带领域独占鳌头。

EE的所有者--Orange 在美国上市股票股价盘初大涨5.4%，报16.81美元。(完)
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