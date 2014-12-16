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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 22:50 BJT

美国热股：波音称将增加回购及季度派息，股价盘初大涨

12月16日 - 全球最大的飞机制造商波音(Boeing) 将股票回购授权从100亿美元上调至120亿美元，并表示将把季度派息提高25%，显示其对今年现金前景颇有信心。

波音股价盘初大涨2.4%，报125.03美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 李军)
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