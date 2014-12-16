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市场报道 | 2014年 12月 16日 星期二 22:56 BJT

美国热股：消息称默克正同银行洽商收购融资，股价盘初小涨

12月16日 - 消息人士向汤森路透表示，制药巨擘默克 正同银行接洽，商谈80亿美元364日过桥贷款，为该公司收购Cubist Pharma 计划融资。

默克盘初小涨0.47%，报57.22美元。(完)
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