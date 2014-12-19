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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 22:44 BJT

美国热股：NIKE订单增速降至四季度最低，股价早盘下跌2.8%

路透12月19日 - 全球最大的运动服饰制造商NIKE 订单增速降至四个季度来最低，暗示其产品在新兴市场和西欧的需求疲软。

NIKE股价在周五早盘下跌2.8%，报94.37美元。(完)
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