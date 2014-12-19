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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 22:47 BJT

美国热股：施乐同意以10.5亿美元出售IT外包业务，股价早盘上涨

路透12月19日 - 施乐(全录,Xerox) 同意以10.5亿美元的价格，将信息技术外包部门售给法国IT服务企业Atos ，剥离增速较低的部门，以专注扩大其业务流程外包和文件外包业务。

施乐股价周五早盘上涨1.58%，报14.11美元。(完)
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