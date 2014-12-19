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货币新闻 | 2014年 12月 19日 星期五 22:46 BJT

美国热股：红帽上调全年获利预估，股价早盘暴涨约12%

路透12月19日 - 红帽 上调全年获利预估，此前公布的季度营收和获利高于市场预期。

红帽股价周五早盘暴涨12.18%，报68.99美元。(完)
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