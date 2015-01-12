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市场报道 | 2015年 1月 12日 星期一 22:43 BJT

美国热股：通用汽车旗下欧宝将生产在美销售Buick车，股价盘初小涨

路透1月12日 - 通用汽车 给旗下德国欧宝(Opel)委派新任务，生产在美国销售的Buick车。这是为实现执行长Mary Barra作出的2016年在欧洲赢利承诺的部分策略。

通用股价周一盘初微升0.06%，报35.61美元。(完)
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