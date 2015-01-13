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亚洲 | 2015年 1月 13日 星期二 22:39 BJT

美国热股：Facebook向小米注资讨论无果，Facebook股价盘初上扬

路透1月13日 - 消息人士对路透表示，Facebook 联合创始人扎克伯格与中国智能手机生产商--小米科技首席执行官雷军在小米上个月融资11亿美元前探讨过投资后者的可能性，但未能达成任何协议。

Facebook股价周二盘初上扬0.8%，报77.33美元。(完)
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