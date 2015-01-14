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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 22:45 BJT

美国热股：黑莓员工手机管理软件需求下滑，股价盘初走低

路透1月14日 - 加拿大环球邮报援引摩根士丹利对美国和欧洲150名首席信息官调查报导称，黑莓 用于管理员工智能手机的软件需求下滑。

黑莓股价周二收报9.71美元，盘初下跌0.82%，报9.63美元。(完)
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