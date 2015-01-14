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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 22:41 BJT

美国热股：阿里巴巴入股易传媒，股价盘初下挫

路透1月14日 - 中国电商巨擘阿里巴巴 周三表示，已买下线上市场行销公司易传媒(AdChina)的控股权；这宗投资意在提振阿里巴巴的广告业务。

阿里巴巴股价周三盘初下挫约1.5%，报99.26美元。(完)
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