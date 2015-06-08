美国热股：特斯拉汽车内华达州超级电池工厂明年将投产，股价上涨

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透6月8日 - 日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla) 位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。
Baird将特斯拉汽车目标价从275美元上调至335美元。
特斯拉汽车周一盘初上涨2.7%，周五收报249.14美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。