美国热股：特斯拉汽车内华达州超级电池工厂明年将投产，股价上涨

路透6月8日 - 日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla) 位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。