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货币新闻 | 2015年 6月 8日 星期一 21:39 BJT

美国热股：特斯拉汽车内华达州超级电池工厂明年将投产，股价上涨

路透6月8日 - 日本电子业巨擘Panasonic Corp 计划自今年秋季调派数百名员工至特斯拉汽车(Tesla) 位于内华达州的超级电池工厂Gigafactory，为该厂投产做准备。该公司并证实该厂将于明年的某个时点投产。

Baird将特斯拉汽车目标价从275美元上调至335美元。

特斯拉汽车周一盘初上涨2.7%，周五收报249.14美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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