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货币新闻 | 2015年 6月 9日 星期二 21:39 BJT

美国热股：菲亚特执行长促请投资者说服通用汽车同意合并，股价微升

路透6月9日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士表示，菲亚特-克莱斯勒(FCA) 执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)接触对冲基金与维权投资者，请他们协助说服通用汽车(General Motors) 同意一项合并。

菲亚特-克莱斯勒(FCA) 周二在美国股市盘初微升0.06%，周一收报15.59美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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