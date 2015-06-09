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货币新闻 | 2015年 6月 9日 星期二 21:40 BJT

美国热股：德意志银行称其办公室遭到的搜查与客户交易相关，股价下挫

路透6月9日 - 德意志银行 证实，其法兰克福办公室周二遭到搜查，并称调查人员搜查的是与客户交易相关的证据，没有德意志银行员工被指控存在不当行为。

一位熟悉情况的消息人士对路透称，此次突然搜查与德意志银行2010年所购德国私人银行Sal. Oppenheim有关。

德意志银行 周二在美国股市盘初下挫3.1%，周一收报32.15美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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