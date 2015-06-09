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货币新闻 | 2015年 6月 9日 星期二 21:40 BJT

美国热股：Teva高管称仍致力于达成收购Mylan的交易，Teva股价微跌

路透6月9日 - 以色列药企Teva Pharmaceutical Industries 高管周一在致收购目标Mylan的公开信中表示，他们仍致力于达成收购交易，并重申Teva提出的400亿美元收购提议将有利于两家公司股东。

Teva周二在美国股市盘初微跌0.08%，周一收报60.15美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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