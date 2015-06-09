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货币新闻 | 2015年 6月 9日 星期二 21:42 BJT

美国热股：索尼预计本财年传感器销量增加20%，股价小跌

路透6月9日 - 日本消费电子公司索尼 高管周二表示，预计本财年其传感器销量将增加20%，因来自苹果 的需求强劲，不过该公司计划将客户基础多样化以防止波动。

索尼在美国股市周二盘初小跌0.9%，周一收报29.27美元。(完)

(编译 杜明霞；审校)

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