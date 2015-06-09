美国热股：索尼预计本财年传感器销量增加20%，股价小跌

英国经济：政府料采取干预，在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透6月9日 - 日本消费电子公司索尼 高管周二表示，预计本财年其传感器销量将增加20%，因来自苹果 的需求强劲，不过该公司计划将客户基础多样化以防止波动。
索尼在美国股市周二盘初小跌0.9%，周一收报29.27美元。(完)
(编译 杜明霞；审校)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。