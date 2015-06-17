美国热股：德国电讯可能出售T-MOBILE持股，后者股价上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月17日 - 德国杂志Manager Magazin报导称，美国第四大电信运营商T-MOBILE 的大股东--德国电讯(Deutsche Telekom) 正在与康卡斯特(Comcast) 洽商，可能出售对T-MOBILE的持股。
该杂志引述消息人士报导，德国电讯还在与Dish Network 等方面洽谈。
T-MOBILE股价周三盘初上涨2%，周二收报38.85美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。