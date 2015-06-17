美国热股：德国电讯可能出售T-MOBILE持股，后者股价上涨

路透6月17日 - 德国杂志Manager Magazin报导称，美国第四大电信运营商T-MOBILE 的大股东--德国电讯(Deutsche Telekom) 正在与康卡斯特(Comcast) 洽商，可能出售对T-MOBILE的持股。

该杂志引述消息人士报导，德国电讯还在与Dish Network 等方面洽谈。

T-MOBILE股价周三盘初上涨2%，周二收报38.85美元。(完)