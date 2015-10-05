美国热股：Suncor Energy恶意收购Canadian Oil Sands，前者股价下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透10月5日 - 加拿大油气生产商Suncor Energy 对加拿大Canadian Oil Sands Ltd 发起全股票恶意收购，对后者的估值约为43亿加元(32.9亿美元)。
根据Suncor周五的收盘价，交易出价约为每股8.84加元，相当于较Canadian Oil Sands周五收盘价溢价约43%。
Suncor Energy股价周一美股早盘下跌1.82%，报26.37美元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。