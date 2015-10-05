版本:
中国
货币新闻 | 2015年 10月 5日 星期一 22:32 BJT

美国热股：Suncor Energy恶意收购Canadian Oil Sands，前者股价下跌

路透10月5日 - 加拿大油气生产商Suncor Energy 对加拿大Canadian Oil Sands Ltd 发起全股票恶意收购，对后者的估值约为43亿加元(32.9亿美元)。

根据Suncor周五的收盘价，交易出价约为每股8.84加元，相当于较Canadian Oil Sands周五收盘价溢价约43%。

Suncor Energy股价周一美股早盘下跌1.82%，报26.37美元。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐