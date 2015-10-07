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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 21:34 BJT

美国热股：肯德基母公司百胜集团下调全年每股获利预估，股价盘初大跌16%

路透10月7日 - 肯德基母公司美国百胜集团(Yum Brands) 降低了全年每股获利预测，因中国营收复苏慢于预期，且汇率带来不利因素。

百胜集团股价周三美股盘初大跌16%。(完)

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