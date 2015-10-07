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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 21:35 BJT

美国热股：FDA暂停ADVAXIS抗癌新药的临床试用，该公司股价下跌约7%

路透10月7日 - 美国生物科技公司ADVAXIS INC 表示，美国食品药物管理局(FDA)暂停该公司实验抗癌新药axalimogene filolisbac的临床试用，因一名病人死亡。

ADVAXIS INC股价周三美股盘初下跌约7%。(完)

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