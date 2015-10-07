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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 21:36 BJT

美国热股：ADOBE下调2016年获利预期，股价下跌逾3%

路透10月7日 - 软件开发商ADOBE SYSTEMS INC 下调2016年获利预估，因美元强势。

该公司股价周三美股盘初下跌逾3%。(完)

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