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市场报道 | 2015年 10月 7日 星期三 21:35 BJT

美国热股：触屏科技提供商NEONODE预计第三季获利低于预期，股价下跌逾10%

路透10月7日 - 触屏科技提供商NEONODE INC 预测，第三季营收低于分析师预期。

NEONODE股价周三美股盘初下跌逾10%。(完)

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