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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 21:39 BJT

美国热股：霍尼韦尔第三季业绩上升，盘初股价持平

路透10月16日 - 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔 公布，第三季获利增加8.3%，归功于成本的下降。

霍尼韦尔盘初近持平。周四收报98.5美元。(完)

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