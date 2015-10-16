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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 21:47 BJT

美国热股：斯伦贝谢盘初股价下跌，公司暗示可能需进一步削减成本

路透10月16日 - 油田技术服务公司斯伦贝谢 暗示，公司或将被迫进一步削减成本和裁掉更多工作岗位，因其预期石油开采业务需要更长时间才能复苏。

斯伦贝谢盘初下跌0.8%。周四收报76.16美元。(完)

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