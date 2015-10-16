版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 21:44 BJT

美国热股：福特汽车盘初持平，其中国合资公司召回约22万辆翼虎

路透10月16日 - 福特汽车 的中国合资公司--长安福特决定自2015年10月16日起，召回2012年7月3日至2014年11月26日期间生产的翼虎汽车，共计219,307辆。

福特盘初近持平。周四收报15.22美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐