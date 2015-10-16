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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 21:59 BJT

美国热股：百胜集团盘初上涨，此前吸收维权投资者进入董事会

路透10月16日 - 百胜集团(Yum Brands) 周四表示，已任命维权投资者Keith Meister为董事，这令市场益发猜测该公司可能将分拆其中国业务。

百胜集团盘初上涨1.20%。周四收报69.27美元。(完)

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