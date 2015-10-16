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市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 22:01 BJT

美国热股：超微半导体盘初微跌，此前称将出售部分封装测试业务

路透10月16日 - 超微半导体公司(AMD) 表示，将出售亚洲两城市中的多数半导体封装业务，因在市场对其个人电脑(PC)处理器需求疲弱之际，该公司希望削减支出。

超微半导体盘初微跌0.25%。周四收报1.97美元。(完)

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