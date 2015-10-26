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市场报道 | 2015年 10月 26日 星期一 22:00 BJT

美国热股：携程和去哪儿网即将宣布合并，股价盘初均大涨

路透10月26日 - 消息人士称，中国旅游网站--携程 和去哪儿网 周一将宣布合并。去哪儿网是中国最大互联网搜索引擎百度 旗下子公司。

携程盘初触及纪录高点92.26美元，周五收报74.34。

去哪儿网盘初大涨21%，周五收报39.52美元。百度盘初涨9.13%，周五收报157.6美元。(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 张涛)

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