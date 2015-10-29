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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 21:59 BJT

美国热股：美赞臣盘初股价上涨3%，此前中国宣布每对夫妇可生育两个孩子

路透10月29日 - 婴儿配方奶粉制造商美赞臣 周四盘初股价上涨3%，此前中国宣布将允许每对夫妇生育两个孩子。美赞臣周三收报79.77美元。(完)

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