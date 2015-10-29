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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 21:51 BJT

美国热股：康菲石油第三季出现亏损，股价盘初下跌

路透10月29日 - 康菲石油 第三季亏损11亿美元，油价下跌损及盈利。

康菲石油盘初跌1.59%，周三收盘报53.34美元。(完)

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