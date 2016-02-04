版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 22:52 BJT

美国热股：GoPro预计当前季度营收远低分析师预期，股价暴跌近14%

路透2月4日 - 可穿戴设备生产商GOPRO INC 周三预计当前季度营收可能远低于分析师预期，并任命新的首席财务长。

GOPRO周四早盘暴跌14%，报9.21美元。(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐