美国热股：GoPro预计当前季度营收远低分析师预期，股价暴跌近14%

路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透2月4日 - 可穿戴设备生产商GOPRO INC 周三预计当前季度营收可能远低于分析师预期，并任命新的首席财务长。
GOPRO周四早盘暴跌14%，报9.21美元。(完)
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路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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