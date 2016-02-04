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市场报道 | 2016年 2月 4日 星期四 22:50 BJT

美股热股：瑞士信贷2008年来首次录得年度亏损，股价盘初重挫13%

路透2月4日 - 瑞士第二大银行瑞士信贷集团 公布的财报显示，自2008年以来首次录得年度亏损，该公司并称市场动荡短期内不会结束，将加快裁员步伐。瑞士信贷全年净亏损为29.4亿瑞郎(29.2亿美元)，路透调查分析师预估中值为亏损21.2亿瑞郎。

瑞信股价周四盘初急跌13.12%，报14.5美元。(完)

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