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市场报道 | 2016年 2月 18日 星期四 22:59 BJT

美国热股：雅虎即将面临一场代理权之争，股价盘初上扬近2%

路透2月18日 - 据彭博报道，维权投资人Starboard Value LP摆出将于雅虎 展开一场代理权之争的架势，其代理权征集顾问开始致电其他股东，暗示该公司不满意雅虎精简业务的举措。

雅虎周三称，将在4月18日前裁减超过300个岗位，是今年稍早宣布裁员1,500人计划的一部分。

该股周三报收29.37美元。周四盘初上扬1.9%，报29.93美元。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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