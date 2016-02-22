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市场报道 | 2016年 2月 22日 星期一 22:49 BJT

美国热股：制药公司艾尔建公布的营收好于预期，股价盘初上扬逾3%

路透2月22日 - 已与辉瑞 达成收购协议的制药公司艾尔建(Allergan)公布的营收好于预期，受肉毒杆菌和Restasis滴眼液业务的强劲表现提振。

艾尔建股价周一盘初上扬3.3%，报284.82美元；上周五收报275.75美元。(完)

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