美国热股：制药公司艾尔建公布的营收好于预期，股价盘初上扬逾3%

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透2月22日 - 已与辉瑞 达成收购协议的制药公司艾尔建(Allergan)公布的营收好于预期，受肉毒杆菌和Restasis滴眼液业务的强劲表现提振。
艾尔建股价周一盘初上扬3.3%，报284.82美元；上周五收报275.75美元。(完)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。